第58屆金鐘獎節目類頒獎典禮，昨(20日)晚圓滿落幕，獎項結果揭曉後，自然是幾家歡樂幾家愁，陳漢典闖蕩演藝圈18年後，憑著《綜藝大熱門》抱回「綜藝節目主持人獎」，昔日主持搭檔兼前輩的小S及蔡康永，各自公開獻上祝福。

陳漢典憑著節目《綜藝大熱門》，與主持搭檔吳宗憲和Lulu（黃路梓茵）拿下「綜藝節目主持人獎」，打破多年來在金鐘獎的槓龜魔咒，由於正逢出道第18年，讓他笑稱這個獎就像是成年禮，也不忘對在《康熙來了》搭檔主持的小S和蔡康永表達謝意，感謝兩人多年來的提攜之恩。

蔡康永稍早在臉書發文獻上祝福，只見他附上小S傳的截圖，用難以置信的語氣表示：「沒想到我的頁面有一天會放你的獨照，而且是特寫」，指出在康熙時期，陳漢典無法得知會被他和小S提出什麼要求，但總能見招拆招，忍不住大讚：「這很有種」，接著感性表示三人相依為命做完《康熙來了》，相信會是彼此美好回憶，接著不改直率性格表示：「如果回憶酸臭了、請把它清掉，如果回憶是力量，請好好用這份力量。s祝你平安 ，我祝你永遠自得其樂」。

同樣被點到名的小S，早於昨晚就在臉書獻上祝福：「恭喜漢典，我知道你非常想拿這個獎，很替你開心！祝你平安！」感性之餘，仍不改私下幽默性格，附上陳漢典致詞過程閉眼的截圖，對此，陳漢典則是回應：「謝謝s姐，我高興到睡著」。