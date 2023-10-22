交通部觀光署統計，今年1月至今日本人來台旅遊最高點落在5月，為7.7萬人次，與新冠疫情前，單月最高22萬人次相比，來台人數銳減，YouTuber《不要鬧工作室》版主強尼，近日訪問一名日本正妹Miyu，她直言台灣交通有點危險，曾差點被機車擦撞，另針對台灣旅宿費多次被批評太貴，她說每個人可視自身消費能力決定是否要住，價格高低不是問題。

Miyu昨（21）日於YouTube頻道《不要鬧工作室》指出，她來台灣4次，版主強尼問「日本人現在是不是沒有這麼喜歡來台灣？」她坦言台灣交通有一點危險，過去走在路上險些被機車擦撞，「我差點就過世」，此外還有居家環境經常會看到蟑螂，且都非常大隻，也讓她崩潰。

版主強尼問Miyu是否覺得台灣旅宿價格太高？她表示，每個人的消費能力不一樣，可依照自身能力決定要不要住，價格高低不是問題；另外她也說台灣的夜市很像日本的祭典，但日本祭典是夏天才有，台灣夜市是天天都有開業，天天都可以吃到很多美食，她說父親來過台灣3次，這回她來台灣，父親告訴她若沒有胖5公斤不准回家。

Miyu還提到剛來台灣時中文不好，當時她想買東西吃，語言不通受到很多台灣人的幫助，還有不少人替她付錢，她最喜歡的食物是地瓜球、水餃、手搖飲和蔥油餅，她最高紀錄一天吃5個蔥油餅，大讚台灣美食多，真的好吃。