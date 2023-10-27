西班牙監察官員今天公布報告顯示，自1940年以來，估計有超過20萬名未成年人在西班牙遭到羅馬天主教神職人員性侵害。

法新社報導，這份報告未提確切受害人數，但內容指出，對8000多人進行民意調查顯示，在西班牙約3900萬成年人口中，有0.6%的人表示曾在兒時遭過神職人員性侵害。

西班牙國家監察員加比隆多（Angel Gabilondo）在公布報告的記者會中表示，如果包含遭到教會中非神職人員性侵害，則受害者比例將增至1.13%，即超過40萬人。