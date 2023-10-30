藍白合進入政黨協商階段，雙方今日達成四點共識，其一正是總統應赴立院進行國情報告。對此，賴清德競選總幹事潘孟安30日透露，賴清德並不排斥，會尊重體制和制度，屆時看國會要採取哪種模式，不會先有假設。

中華民國憲法增修條文明定，立法院於每年集會時，「得」聽取總統國情報告，但並未規定比照官員備詢採一問一答，因此過去20年來，朝野所提的總統國情報告提案，皆被執政的藍綠兩黨封殺，因此，從前總統陳水扁、馬英九及蔡英文總統至今，國家元首從未踏入國會進行國情報告。

潘孟安指出，至於未來總統到國會進行國情報告，賴清德並不排斥，會尊重憲法體制，過去民進黨陳水扁執政、國民黨馬英九執政時皆願意進入國情咨文，但當時朝野對一對一詢答或是只有國情咨文吵不停。

潘孟安說，基本上，賴清德尊重憲政體制和制度，同時也尊重國會自主，未來會採取朝野協商或其他模式，不會有假設，必定會尊重法律和制度。