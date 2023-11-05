民進黨籍總統參選人、副總統賴清德4日在新北成立競選總部，針對萬里老家爭議，一度哽咽提到父親是礦工，留下的只有「貧窮」，跟國民黨籍前立委顏寬恒家的違建不一樣。對此，顏寬恒5日回嗆，民進黨內雙重標準是聞名全台，所有腐敗事跡校正回歸後，都成為善事一樁，賴清德和民進黨可以繼續硬拗，台灣人民眼睛是雪亮的。

賴清德4日在新北造勢時，談到萬里老家爭議，賴清德一度哽咽說，父親是礦工，他在礦坑中喪生，留下的只有「貧窮」，他們在貧困環境中成長，養成了不怕辛苦的韌性。但颱風來的時候，老家屋頂瓦片都會被吹飛，老家是「破洞的工寮」，跟柯文哲、國民黨立委參選人廖先翔、顏寬恒的違建不一樣。

顏寬恒下午回嗆說，民進黨內的雙重標準是聞名全台、有目共睹，他們的違章和別人不一樣、收賄收的不一樣、詐騙集團騙的不一樣、就連護航高端弊案，都可以說是支持本土產業，所有腐敗事跡校正回歸之後，都成為善事一樁，賴清德和民進黨可以繼續硬拗，台灣人民眼睛是很雪亮的。