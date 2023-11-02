新竹市長高虹安2日在市議會作施政報告，細數市府各項施政與建設成果。（陳育賢攝）

新竹市長高虹安2日在市議會作施政報告，細數市府各項施政與建設成果，包括5大核心價值與老幼共好等10大施政策略，明確擘畫城市藍圖創造市民福祉，穩步實踐「新竹UPgrade、風頂世界」的城市願景，專屬新竹市民的「安居科技城」就是現在進行式。

新竹市議會今天舉行第11屆第2次定期會，議程排定為高虹安作施政報告，她表示，市府團隊兢兢業業，為提升市民福祉絲毫不懈怠，在「老幼共好」政策方面，竹市率全國之先推出AMH卵巢功能檢測及凍卵補助，包含桃園、台中、台北等6縣市皆開始執行及研議這項符合時代趨勢的福利政策。

市府也自今年4月起放寬好孕專車搭乘資格，目前受益人次較去年同期成長250％，明年也將提高生育津貼為每胎3萬元，打造年輕一代「願婚、敢生、樂養」的婚育環境。

長者關懷部分，市府升級「敬老卡」適用範圍，今年新增運動中心場地租借、搭乘台鐵、農會使用，並加強對長輩的照顧，不僅持續發放安老津貼與重陽敬老禮金，開辦低收及中低收入戶長輩營養金補助每月1000元，更擴大原住民朋友福利，55歲以上原住民長輩即可領到2000元重陽敬老禮金，年滿百歲的長輩再加贈6000元，透過全方位照護讓長輩們「樂活新竹市、幸福呷百二」。

高虹安指出，市府也持續優化校園學習環境，加速校舍新建及重建工程，積極檢討學區畫分，期望讓孩子們都能就近入學、安心上學，亦落實「班班有大屏、1師1載具、智慧好校園」政策，建置全市24所學校共148間教室觸控式螢幕，以及啟用「竹市親師生平台」與「竹市校園智慧通」APP。

另，新竹市民一直期待能有大型夜市回歸，因此市府即著手進行樹林頭夜市重啟計畫，在與各界溝通協調後，試營運2天即湧入6萬人次，創造地方經濟發展榮景。

高虹安指出，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，新竹市主動邀集桃園市、新竹縣及苗栗縣，共同向交通部爭取「桃竹竹苗TPASS通勤定期票方案」，今年10月正式上路後，首周即突破8萬人次，深獲通勤族肯定。

市府也立即著手改善公車經營環境，提高合理營運成本、補貼市區公車駕駛每月4000元，保障民眾乘車權益。

有關新竹市立棒球場改善案，在美國大聯盟指定場務單位Bright View提出專業分析及建議後，市府將以專業為導向，確保球員安全、球場結構、整體性能、未來營運等前提下加速進行後續改善，還給市民1座安全的棒球場。

針對行人友善，市府積極推動通學步道及路口行人安全改善計畫，包含增設行人專用時相、改善中華路2段人行環境，並成功爭取竹科管理局補助1.19億元持續推動關埔空橋建設，第1期工程規畫建置跨越慈雲路的行人陸橋，目標明年10月完工。

此外，市府推出「安居雙箭」，於今年5月首度開徵囤房稅，並攜手中央規畫建置5處社會住宅，未來更以推動4000戶社會住宅為目標，實現居住正義，用愛打造友善互助的「幸福友善」城市。