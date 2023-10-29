CACO打造的辛普森主題快閃店首站已於信義A11正式登場。（CACO提供／朱世凱台北傳真）

看好青世代的消費能力，潮牌在疫情趨緩後動作不斷，好比NEW ERA在「新光三越忠孝」（鑽石塔）的全新店櫃本月正式開幕，並限時推9折好康；CACO則以骷髏及鬼魂元素作為發想，趁勢推出《辛普森家庭》系列第二波氛圍感單品，更將《辛普森家庭》1：1原版等比大公仔搬進信義A11快閃店，饒富趣味。

NEW ERA提供多元時尚穿搭單品，不僅有經典百搭帽款，還有各式潮流服裝，喜愛繽紛色系的女性可選擇清心粉色的「MLB CORE BASIC」短袖，簡約T-Shirt造型更顯氣質。而喜愛圖案點綴的女孩們則可以參考「BOTANICAL WOMEN」系列，經典ICON打造可愛造型，多彩花朵、愛心、和平符號，體現女性獨特的風格和個性。同時主打獨賣款，號稱Fear of God支線ESSENTIALS再度推出重磅聯乘，「Fitted Visor」系列推出極具時尚潮流的NEW ERA遮陽帽系列帽款，共有三種顏色可供選擇。

歡慶品牌全新店櫃開幕推慶祝活動，全館享9折優惠，另外單筆消費滿2500元，第一波贈NEW ERA托特包乙個，第二波則贈NEW ERA行李扣帶乙個。

CACO打造的辛普森主題快閃店首站於27日在信義A11正式登場，後續也將於南西誠品、南紡夢時代亮相。另也推第二波潮流新品，將萬聖節元素融入，不論是被X光機照射的透視霸子、溜滑板的骷髏霸子，或是坐在沙發上的骷髏荷馬一家，皆圍繞著萬聖節風格。迎接秋冬到來，除了經典T-Shirt，多款大學T及帽T上處處可見《辛普森家庭》經典角色，目前全系列已於CACO官方網站及全台門市開賣，即日起於全台快閃店櫃位消費任意辛普森系列商品(不限金額、不包含襪子)即送風格海報乙張。