鼎王餐飲集團旗下品牌「麻一點 麻辣喝點茶」開幕滿一周年，結合年輕人最愛的「麻辣鍋」與特色「手搖飲」掀起話題。品牌即起周年慶活動開跑，壽星有機會免費吃「憤怒鳥蛋」、揪團還可抽巨無霸毛肚免費招待。
11月壽星平日周一到周五消費滿2000元，出示身分證件免費送「憤怒鳥蛋」。使用麻辣牛油包覆滿滿的香滷鳥蛋，整顆入鍋熬煮後香氣噴發，下鍋後Q彈鳥蛋像變魔術般浮現驚喜感十足；平日開鍋消費滿2000元，再送憤怒鳥蛋、手工魚丸、魔芋脆脆等特色好料，消費者只要出示電子券消費加碼免費送肉盤乙份。
超浮誇的隱藏版菜色「巨無霸毛肚」只送不賣，開幕以來吸引眾多消費者呼朋引伴體驗。11月起晚餐時段17點到22點揪團7人以上用餐，有機會抽中價值1500元「巨無霸毛肚」免費吃。
走進麻一點店內，一進門就可看到茶飲吧台，主打麻辣元素「麻麻系飲品」，招牌品項包括「麻麻翡翠鹹檸凍飲」及「麻辣阿華田脆果拿鐵」，飲品搭配青花椒與辣椒粉特調，創意又新奇，11月飲品享第2杯半價優惠。
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