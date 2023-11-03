許多人聚餐都會選擇吃燒烤或是火鍋，吃得飽也好聊天。但有網友表示，最討厭的就是約火鍋聚餐，因為自己有口水癖，加上動作慢，常夾不到東西吃，但偏偏台灣人又愛約火鍋，怕拒絕又顯得自己難搞。

網友在PTT女性版發問「有人也是討厭聚餐約火鍋嗎？」，他表示自己並非討厭火鍋，單純是不喜歡跟一大群人一起吃，一來有口水癖，二來動作慢，他解釋，習慣想要吃的食材才會夾去涮，導致常常吃不到東西。

原PO抱怨，各自顧自己的東西不是很好嗎？儘管不情願，但過程中偶爾還是得做做樣子幫其他人下食材，以免被認為很自私。他直言，聚餐還是喜歡去一人一份的餐廳，自己吃自己的，邊吃邊聊很放鬆，不用因為動作慢只能吃到剩下的，也因為這個緣故不愛合菜，差別在於合菜坐著等上菜就好，火鍋還要自己動手，搞得手忙腳亂。

原PO說，華人約聚餐最愛選火鍋，因此擔心自己如果拒絕，會不會留下難搞的印象，他也承認自己毛多，「聚餐5人就是上限了」。許多鄉民紛紛附和：「+1」、「真的討厭約燒烤、火鍋，都要顧別人分給別人吃，手忙腳亂自己還吃到冷的」、「遇到那種整盤肉直接倒下鍋的才崩潰」、「討厭一直翻鍋底的，看到都沒食慾」、「真的，吃團菜也是，在那邊讓來讓去」、「火鍋跟烤肉都不喜歡」。

部分鄉民則表示：「有種東西叫公筷」、「想那麼多幹嘛，你就當主揪約餐廳啊」、「火鍋也有一人一鍋的店啊」。