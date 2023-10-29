過去多項研究均指出，含糖飲料有害身體健康，不過近日發表的跨32年丹麥研究顯示，咖啡或茶飲加糖，並不會顯著影響身體。

綜合「今日醫學新聞」（Medical News Today）、「News Medical」網站、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，丹麥、荷蘭、英國學者組成的團隊分析一項追蹤丹麥男性啜飲咖啡、茶飲時加糖與死亡風險有無關聯的32年研究，分析結果已於18日獲得國際期刊《公共科學圖書館：綜合》（PLOS ONE）刊登。

這項「哥本哈根男性研究」（Copenhagen Male Study）最初於1970年代展開，主要聚焦於40至59歲的丹麥男性，初始研究包含評估受試者的心臟、肺臟健康，後續研究讓醫生評估受試者的血壓、身高、體重，另外也讓受試者填寫問卷，回報喝咖啡與茶飲的習慣，包括是否會額外加糖。

丹麥、荷蘭、英國學者從這份研究中進一步分析2923名符合條件的受試者，符合條件的男性都沒有心臟病、癌症、第二型糖尿病史，研究也只涵蓋有喝咖啡或茶飲習慣的男子。

研究人員進一步將受試者分為兩組，一組喝咖啡或茶飲時會再加糖，另一組不會，並加以分析這兩組受試者的全死因死亡統計（all-cause mortality）、癌症死亡率、心臟病死亡率，以及罹患糖尿病的風險。研究並未說明受試者喝茶時額外加了多少糖。

研究結果顯示，含糖組的全死因死亡率為89.9%，無糖組為87.5%；含糖組的心臟病死亡率為38.2%，無糖組為35.3%；含糖組罹患糖尿病的機率為8.1%，無糖組為9.9%。

儘管兩組在數據上有些微差異，不過研究指出，在修正重要干擾因子後，咖啡或茶加糖，在統計學上與全死因死亡率、心血管疾病死亡率、癌症死亡率或糖尿病發病率間並不存在顯著關聯。

針對研究結果，未參與這份研究的美國家醫科醫師絲托博（Sarah Stombaugh）表示，研究成果相當有趣，不過她強調，這份研究只顯示飲食中添加「少量」糖不會構成嚴重風險。

她說這份研究主要聚焦民眾在家喝茶、喝咖啡時額外摻糖的習慣，與在咖啡廳購買的風味咖啡不同。

她說一茶匙約有4克糖，一般民眾喝茶或咖啡時，通常只會加一或二茶匙，不過外面賣的許多風味咖啡可能加到30公克的糖。

美國心臟學會（American Heart Association，AHA）建議，男性一天不要食用超過9茶匙的糖，女性不要超過6茶匙。