屏東市29日清晨刺青店驚傳火警，造成1死1傷，警方查出是人為縱火，下午2時20分將涉案的19歲許姓男子逮捕到案，初步了解是糾紛所致，許嫌在進到屏東警分局前，遭黃男悲憤的親友們怒嗆三字經。（謝佳潾攝）

屏東市29日清晨刺青店驚傳火警，造成30歲黃姓老闆、28歲陳姓老闆娘受困店內，夫妻倆被救出時無生命跡象，送醫後陳女不治、黃男恢復生命跡象，警方查出是人為縱火，下午2時20分將涉案的19歲許姓男子逮捕到案，初步了解是糾紛所致，但是什麼糾紛尚待釐清中。

屏東警分局長蔡培元指出，19歲許嫌是屏東市人，有前科，他與30歲黃姓老闆、28歲陳姓老闆娘沒有關係，應該只是單純的店家與顧客，初步了解是因糾紛而起，但到底是不是因為糾紛造成、以及是什麼糾紛、與刺青有無關係等，都還要進一步釐清。

蔡培元說，許嫌疑似是潑灑汽油釀成火災，但詳細起火原因及手法還要等火調，至於是預謀做案還是臨時起意，也都還要再釐清中；他坦言，確實有住戶說聽到吵架聲，但是不是店家與嫌犯當面吵架，都還要再調查釐清。

該刺青店29日4時31分傳出火警，警消5時16分撲滅火勢，在5樓救出黃男、陳女，2人當場無生命跡象，分別送醫搶救後，陳女不治，黃男恢復生命徵象，正在國軍高雄總醫院左營分院救治，已無生命大礙，但因呼吸道嚴重嗆傷，目前無法言語。

警方29日下午2時20分在許嫌住所將他逮捕到案，稍早送至屏東警分局偵查隊製作筆錄，而在進到分局前，許嫌遭黃男親友們悲憤地怒嗆三字經，對於媒體詢問為何縱火，低頭不語。