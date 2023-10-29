桃園垃圾車經副市長蘇俊賓率隊協調改善，垃圾車準點率從92％提升至97％。(環保局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園垃圾車上月嚴重誤點引民怨，本月又逢運作近22年的欣榮焚化廠要關1爐整改，不分黨派議員都擔憂等到深夜的噩夢再現，環保局指出，經副市長蘇俊賓率隊協調改善，垃圾車準點率從92％提升至97％，將再祭3措施：日間收大型社區、備援車輛接駁、新增清運路線，繼續提高清運準點率。

國民黨中壢區議員梁為超和葉明月指出，垃圾車9月初嚴重誤點近3、4小時，中壢人等到深夜抱怨連連，欣榮焚化廠已操作近22年，設備要大幅修繕，環保局已於10月起啟動整改，直指垃圾塞爆中壢街頭窘境歷歷在目，呼籲歲休也不能影響垃圾清運，若有延遲也應提前和里辦公室溝通，不要讓市民在街頭苦等。

議員舒翠玲則擔憂，桃園每日垃圾量約1400噸，欣榮2爐日處理量僅1300噸，去化效率本就不足因應，如今只剩1爐650噸，更是雪上加霜，喊話仍在試營運的觀音生質能中心600噸要趕快跟上腳步。議員黃婉如則諷刺，鄭市府已經債留子孫，呼籲張市府不要垃圾留子孫。

環保局長陳世偉指出，欣榮10月開始第1輪整改，採半半施工方式先關掉1爐修繕，預計明年初完成，過年垃圾清運旺季仍會維持2爐全開，3月後才會啟動第2輪整改，將影響降至最低。

陳世偉說，觀音生質能中心進度為99.87％，垃圾部分已完成試運轉，廚餘尚待厭氧菌穩定優化，預計12月中測試，若順利營運，每年可再增加10至15萬公噸，垃圾處理量與產生量可達到平衡。整改期間會與鄰近縣市垃圾換廚餘「以量易量區域合作模式」分擔處理量能，坦言仍有部分垃圾暫置於掩埋場，但明年6月欣榮焚化廠整改後，就可穩定去化掩埋場垃圾。

至於垃圾車準點問題，在蘇俊賓率隊到欣榮協商下，已協調欣榮焚化廠轉運調度，讓貯坑有合理的緩衝儲存空間，並拉高門檻建立水位警示以便機動調控，焚化廠垃圾傾洩口也從1個增加到3個，相關機制運行後，垃圾車準點率從92％提升至97％。

目前桃園市12區共有221條夜間清運路線及日間社區收運專線45條，總計266條收運路線，為了持續提高垃圾車準點率，預計再推出3項措施：第1是增加日間大型社區收運專線，減少夜間收運路線壓力，第2為盤點各區中隊機動人力，針對容易誤點路線，以備援車輛接駁方式，第3則是新增清運路線，繼續提高清運準點率。