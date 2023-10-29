藍白合進入政黨協商階段，國民黨主席朱立倫和民眾黨主席柯文哲30日早上在台北市長官邸藝文沙龍進行「政黨協商會議」。朱立倫29日晚間發聲明表示，一定秉著誠心、耐心、同理心，了兩岸的和平，為了我們的民主能夠重新出發，來面對台灣選舉史上第一次「真正的」跨黨派政黨協商，為台灣、為中華民國，我們一定會做到讓國家安全、社會安定、人民安心。

朱立倫臉書全文如下：

明天上午，我將以國民黨黨主席以及 侯友宜全國競選總部主委的身分，與 台灣民眾黨 的 柯文哲 主席展開#政黨協商。

這幾天，我不斷走訪各地，從新北、桃園、台中，到高雄等造勢場合中，從北到南，我看到每一位民眾眼神裡的殷切期盼，全國超過6成以上的民眾都渴望政黨輪替。為了回應民意的期待，我們一定秉著誠心、耐心、同理心，來面對明天台灣選舉史上第一次「真正的」跨黨派政黨協商。

我必須強調，明天的政黨協商，我個人以及侯友宜都不是為了個別的政黨考量，而是為了台灣，為了兩岸的和平，為了我們的民主能夠重新出發。

明天的政黨協商，是龐大的政治工程，是台灣的第一次，全世界的政學界、全台灣的支持者都在看。過程中因為經驗的缺乏，難免會有所波折；而國民黨與民眾黨有非常不同的發展脈絡，彼此有優先順序上不同的意見是非常自然的溝通過程。

然而可以肯定的是，當藍白兩黨合作之後，未來的政府絕對不會像民進黨一樣一黨獨大，危害台灣的民主。一定能吸取更多不同的聲音，不會如民進黨一樣排除異己。

大家好好坐下來談，為台灣、為中華民國，我們一定會做到讓國家安全、社會安定、人民安心。