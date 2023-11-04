柯陣營態度放軟？ 主戰派黃珊珊臉書釋訊號：我們遵守承諾 @ChinaTimes

藍白合議題昨（3）日再度掀起風暴，民眾黨總統參選人柯文哲拒絕國民黨主席朱立倫提出的兩個新方案，但做出退讓，表態民調若是在誤差範圍內，他願意做副手；至於外界盛傳兩黨合作底線是在11月3日，柯文哲也表示也可以繼續談。今日，一向被視為民眾黨內鷹派的柯辦總幹事黃珊珊也出來強調，會遵守柯文哲提出的承諾。

黃珊珊稍早在臉書發文針對政黨時間進行解釋，稱10月14日與國民黨協商時提出的建議時間是十月底，那是因民眾黨本來就預定11月初總部啟用亮相，當時認為總部背板應該要有總統副總統的合照，因此希望在十月底有個結果，「但後來沒有結果，只能放主席獨照」。

此外，針對柯文哲11月的安排，黃珊珊也一併透露，稱柯11月會下鄉環台，行程已經安排到月底，表定11/8到10日要安排主席時間拍照，包括區域立委、不分區與副總統等等。黃還提到，因為11月20日就要登記了，尚要製作文宣封面/登記資料等等，自己必須按表操課，有必要再做調整，但是身為總幹事不能不準備好所有的後勤作業，「我想，每個陣營都一樣，不可能空轉。」

不過黃珊珊也強調，「既然昨天柯文哲已經提出全民調誤差範圍禮讓的提案，我們當然會遵守承諾，但是時間真的很緊迫，我還是必須準備所有可能的備案，謝謝大家的關心。」