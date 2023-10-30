面對疫後全球手搖茶飲市場的激烈競爭與創新速度加快，六角同步發表「Chatime日出茶太」全新品牌策略，以「品牌轉型」及「提升核心競爭力」為目標，調整全新定位及品牌視覺，成為年輕GenZ量身打造的beverage品牌。

六角董事長王耀輝強調，「Chatime日出茶太」的成功關鍵，在於堅持提供品質卓越的產品，並不斷創新滿足消費者更多需求。同時，透過各國夥伴努力經營，讓更多新興市場的潛在業主主動接洽代理品牌經營，每年開店數成長達20～30％。

在站穩東協市場，積極擴張北美及歐洲開店成長之際，「Chatime日出茶太」經營觸角也直指新興市場版圖。觀察非洲與中東地區手搖茶飲逐漸成為風潮，然多為韓國人或本地人經營，標榜純正台灣口味的手搖茶飲品牌仍為少數。

對此，六角看準發展潛力商機，宣布將「Chatime日出茶太」觸角深入印度、土耳其、模里西斯等地，積極展店引進最能代表台灣味的珍珠奶茶，提供新穎的台灣手搖茶飲體驗，盼結合源自台灣經典和當地市場獨特性，擴大純正道地珍珠奶茶的影響力。

面對疫後全球手搖茶飲市場出現快速變化及高度競爭，許多低價品牌與物料進入市場並快速展店，王耀輝認為，品牌能否永續經營，必須回歸品牌本身、努力經營影響力，提供代理加盟夥伴開店優質服務與管理，注重產品食安條件與品質，以及創新的軟實力。

對此，六角以「品牌轉型」及「提升核心競爭力」為目標，調整「Chatime日出茶太」全新定位及品牌視覺設計，從品牌視覺、店裝及包材設計、活潑有趣的主視覺形象及菜單產品進行創新改造，並提升優勢商品風味，在各國家維持積極展店，有信心持續維持品牌領先。

此外，六角持續在台舉辦日出茶太「2023全球茶吧手錦標賽」，邀請全球各地優秀茶吧手前來切磋交流。今年歷經4個月超過50國的初賽，遴選出8支代表隊伍來台參賽，並融合新竹在地食材作為創意賽物料使用，參賽隊伍數創下歷屆最高紀錄。