為打造太空發展整合平台，國科會責成國家太空中心(TASA)整合台灣太空產業發展協會(TSIDA)、台灣低軌衛星產業聯誼會(TLEOSIA)、台灣太空科學聯盟(TSU)等重要產官學研組織。本次年會規劃多種型態的交流活動，包含產業攤位、學術論文海報、產業論壇、國際研討會等，國家太空中心表示，期望透過此系列活動凝聚台灣太空能量，讓太空年會不僅成為台灣太空領域最大規模的國際展會，更能吸引國際廠商來台訪問，為台灣低軌衛星產業鏈帶來更多商機。

國家太空中心為提升國內產業界衛星設計製造能力，促進衛星新創公司搶進國際衛星產業鏈，在第三期國家太空科技發展長程計畫中，國科會交付國家太空中心執行「新創追星計畫」，推動國內衛星產業發展立方衛星星系計畫。

該案於今年8月公開招標，分別由芳興科技、創未來科技、鐳洋科技3家廠商得標，3家廠商將分別研製4枚6U以上的立方衛星形成星系，預計透過12枚立方衛星，初步佈署台灣衛星星系，其中「通訊IoT物聯網立方衛星」將由國內知名天線設計及射頻測試起家的鐳洋科技執行。

今年5月獲得佳世達(2352)投資的鐳洋科技，已於今年8月於戰略新板興櫃，為低軌衛星產業的明日之星。衛星地面設備大廠鐳洋科技創辦人王奕翔今(30)日指出，鐳洋布局衛星產業鏈數年，透過積極參與國際太空盛會，讓國際客戶看見台灣。

鐳洋去年設立先進射頻研發中心「次世代天線實驗室」，今年初與國立中央大學共同成立「立方衛星整測實驗室」，搭配自動化陣列天線校正演算法，是業界唯一在低軌衛星地面接收站、陣列天線、通訊籌載系統上，提供最完整方案的服務商。

鐳洋不僅在地面接收站取得銷售成績，更在今年同時取得國家太空中心「3U通訊立方衛星研發製造案」及「通訊IoT物聯網立方衛星(6U)星系研製」兩案，有望在與國家太空中心以及國立中央大學的共同努力下，在今年底攜手達成台灣的自製立方衛星的願景，並於明年陸續發射至太空執行通訊IOT物聯網任務。

國立中央大學指出，過去一顆完整衛星台幣總計需幾十億元，6U立方衛星考慮人力後只需2000萬元，發射費用800~900萬元，類似於 SpaceX量產型的火箭的價格，成本優勢可望帶動立方衛星應用與需求。

國科會積極推動太空研發補助與投資抵減等，加速低軌衛星地面通訊設備產業發展，力拚地面設備產值在2025年增加800億元、衝上3000億元大關。國家太空中心也表示，看好整體太空科技(衛星製造、發射服務、地面設備、應用服務)產值在2029年衝上兆元，成為新兆元產業。