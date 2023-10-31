作為地球最大衛星的月球，至今仍有大量月球謎團未解，其中包括「月球的真實年齡」，如今科學家透過當年登月的阿波羅17號所帶回的月球石頭，來幫月球驗明正身，結果發現，月球的實際年齡比先前認知的還要老出4千萬年！

1972年，阿波羅17號上的太空人塞爾南（Eugene Cernan）和施密特（HarrisonSchmitt）從月球表面鏟起岩石和灰塵帶回地球，想不到當初這個小舉動竟在50多年後為月球真實年齡提供答案。

根據《CNN》報導，研究人員透過「原子探針層析成像」技術，分析其中一塊月岩中的鋯石晶體，算出晶體形成於44.6億年前，也就是說，月球形成於約44.6億年前，這比原先研究結果足足早了4千萬年。

這項研究由芝加哥大學的教授菲利普赫克（Philipp Heck）主導，並於《地球化學展望通訊》（Geochemical Perspectives Letters）雜誌上刊載，關於月球的起源，普遍接受的理論認為，月球是在一個火星大小的星體撞向地球時產生，當時造成一塊巨大碎片拋入太空，並進入圍繞地球運行的軌道、成為現今每晚抬頭都能見到的月球，而阿波羅17號帶回的樣本中檢測到鋯石晶體，是在距今44.6億年前月球冷卻時所形成，因此得出月球的真實年齡。

根據報導，由於分析方法不同，估算結果也會有較大落差，德國航太中心研究人員2020年發布的計算結果顯示，月形約於44.25億年前形成，正負誤差2500萬年，目前美國也已重啟登月計畫，美國太空總署NASA的太空人有望2025年，搭乘阿提米絲3號再度登月，為科學界帶來更多新發現。

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