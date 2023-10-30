外傳民眾黨有意推薦台灣新住民發展協會理事長、陸配徐春鶯加入不分區立委，對此，民進黨副幹事長蔡適應30日細數徐春鶯過往爭議言行，還曾被陸媒選為重要樣板人物，背後可能負有統戰任務，呼籲民眾黨應權衡利害得失，不該選「中國代言人」在台灣擔任立委。

民進黨團上午舉行輿情記者會，蔡適應指出，不分區立委名單能看出政黨的態度和傾向，而任何人只要符合參選資格，當然可以被提名為不分區立委候選人，但他必須提醒，徐春鶯過往言行頗有爭議，例如在中國19大閉幕後，陸媒特別製作專題報導，並精選幾位樣版人物，其中一位就是徐春鶯。

蔡適應質疑，為何陸媒會特別挑選徐春鶯當重要樣板人物，顯然是因為對方居中扮演重要角色，若民眾黨未來將此爭議性人物列為不分區立委，「她不是民眾黨的代表，而是中華人民共和國派在台灣的代表，這是非常荒謬的一件事。」

蔡適應提到，徐春鶯與大陸諸多政黨關係密切，例如出席上海座談會，假使這只是單純的台灣社團，為什麼要去大陸做這些事情，顯見徐負責重要的統戰任務，這也和對方過去的工作重點有密切關係。他直言，在台灣社會，不應該有人濫用民主機制摧殘得來不易的民主成果。

談及民眾黨主席柯文哲說，徐春鶯當選後不要參加立法院外交及國防委員會，去參加內政委員會即可，蔡適應認為，此言暴露民眾黨決定將徐納入不分區立委，且內政委員會主管《兩岸人民關係條例》、《國籍法》及《戶籍法》等法律，過往審議陸配年限修短有曾傳出爭議被擱置，而徐春鶯身為利害關係人卻要主導修法，不就違反利益迴避原則？

他也提到，海巡署、陸委會等單位隸屬立法院內政委員會，未來徐質詢相關團體、審查預算，這是多麽荒謬的事？

此外，蔡適應說，當前尚未有陸配擔任立委過，按照現行法律，對於陸籍配偶取得身分證規定，只規定放棄大陸戶籍，並沒有要求放棄國籍，因此許多陸配成為台灣人後，又偷偷溜回去中華人民共和國申請戶籍，甚至有很多人同時擁有中華人民共和國的護照，不曉得徐春鶯有沒有持有戶籍和護照？這也是法律灰色矛盾的地帶。

蔡適應說，上述情況都是法律灰色矛盾的地帶，也是政黨推薦陸配擔任立委必須謹慎小心的原因，他也提醒，民眾黨作為新興政黨，必須權衡利害得失，否則未來徐春鶯當選後，若在立法院大方秀出中華人民共和國的身分證或護照，這對台灣人民和國會情何以堪？