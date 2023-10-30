我國太平洋地區邦交國諾魯共和國國會10月30日選出新任總統亞定（David Adeang），外交部表示，亞定總統曾多次訪台。外交部將與諾魯新政府保持密切聯繫，在既有堅實的合作基礎上，持續深化兩國交流合作。

諾魯總統昆洛斯本月甫訪台參加國慶典禮，諾魯國會議員於10月25日即表決通過對時任總統昆洛斯的不信任案，並即依據諾國憲法投票選舉新任總統亞定，我國駐諾魯共和國大使林鼎翔已於第一時間代表政府向亞定總統致賀。

外交部發言人劉永健表示，亞定總統是目前諾魯國會最資深的國會議員，曾擔任國會議長、司法部長、外貿部長、財政部長、諾魯航空公司部長及多元文化部長等要職，於2005年陪同時任諾魯總統Ludwig Scotty來台與我國簽署復交公報，並曾多次訪台。

他說，外交部將與諾魯新政府保持密切聯繫，在既有堅實的合作基礎上，持續深化兩國交流合作。台諾兩國邦誼穩固，高層互訪頻密，兩國在基礎建設、公衛醫療、氣候變遷、潔淨能源、資通訊、農漁業、教育、海巡等雙邊合作計畫的執行成果有目共睹，廣受諾魯政府與人民的讚揚和肯定。