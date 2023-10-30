蔡英文總統今天頒授日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰「大綬景星勳章」，表彰他對臺日關係的卓越貢獻，也期許未來在不同崗位上，一起為臺日關係努力。泉裕泰則歡迎蔡英文卸任後能造訪日本觀光旅遊，也期待能在日本進行演講，「相信蔡總統在日本的演講一定會獲得許多人歡迎」。

今日在場觀禮者尚包括泉裕泰代表夫人泉正子、日本台灣交流協會台北事務所副代表服部崇，以及總統府祕書長林佳龍、國安會祕書長顧立雄、外交部長吳釗燮、臺灣日本關係協會祕書長范振國等人。

蔡英文致詞時表示，4年前泉裕泰在就任茶會時曾說，日本和臺灣是「心與心相連的真正朋友」；過去4年，臺灣和日本不僅緊緊相連，臺灣更多了泉代表這位誠心誠意的真正朋友。她代表臺灣人民頒贈泉代表「大綬景星勳章」，除了彰顯泉代表對臺日關係的卓越貢獻，也要表達臺灣最誠摯的感謝。

她細數這4年來，在泉裕泰協助下，臺灣和日本相互扶持，共同度過疫情挑戰。臺灣和日本也簽署了10項重要的合作協定，涵蓋交通、環境、司法及青年等面向，讓臺日間的交流越來越多元和緊密。

去年日本已經成為臺灣農產的第二大出口國；臺灣和日本也透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF），在公共衛生、能源安全及災害防救等議題擴大合作領域，強化夥伴關係。

蔡英文回顧這4年，臺灣和日本已經向世界證明，共享民主自由價值的夥伴，不僅可以攜手面對全球性的挑戰，更可以創造善的循環，為區域的繁榮發展做出貢獻。她也不會忘記他曾經形容臺日關係如「唇亡齒寒」，是無法取代的夥伴，也曾經在日台交流協會的臉書上表達，「日本一直在臺灣的身邊」，給予我們最大的支持。

她相信，友誼果實甘甜的滋味會一直留在臺日人民的心中。也希望泉裕泰一直在臺灣身邊，把臺灣當作第二個家，「歡迎時常回來。未來在不同崗位上，一起繼續為臺日關係努力」。

泉裕泰首先感謝蔡英文總統親自頒贈勳章，他感到非常光榮。他在臺灣工作的4年，幾乎與蔡總統第二任任期重疊，這段時間世界看臺灣的眼光有極大的變化，例如世界供應鏈的重組、新冠疫情危機、烏克蘭情勢等國際情勢變化，都讓國際社會對臺灣的認知更加廣泛且深入。

他期盼蔡總統在任期結束前，持續為臺灣的和平及安全努力，並協助臺日關係發展更上一層樓。也歡迎蔡總統卸任後能造訪日本觀光旅遊，期待蔡總統能在日本進行演講，尤其臺灣在日本相當受到矚目，幾乎每天都能看到與臺灣相關的新聞報導，加上蔡為臺灣首位女性總統，在日本受到不分男女高度關注，「相信蔡總統在日本的演講一定會獲得許多人歡迎」。