取自台日交流協會臉書

日本駐台代表泉裕泰今晚出席離任酒會表示，日本的身邊有像台灣如此友好鄰居的存在，他真心感到如奇蹟般地難得。他形容自己在台灣所有外交官中是最幸福的一人，如今有完成全部任務後的滿足感以及如釋重任後的安心感。他認為，台灣將有更大的變化，更增加其存在的重要性，即便有更大的試煉到來，相信台灣人也將勇敢的掌控自己的未來。

今晚的離任酒會包括監察院長陳菊、立法院長游錫堃、行政院副院長鄭文燦、台灣日本關係協會會長蘇嘉全，以及日台相關人士共約250名出席參加。

泉裕泉致詞時表示，他10月30日榮獲蔡英文總統頒贈大綬景星勳章。能獲得如此高的榮譽，他由衷地感謝，「獲頒的勳章今日無法攜帶到現場，因為不能遺失，我要當成傳家之寶好好的收藏」。

他說，今天邀請的都是我在任4年中照顧他的貴賓們。他40多年的外交官生涯雖然就此結束，但最後這4年、獲得台灣政府、經濟、文化界各方人士的協助，彼此工作得非常愉快。日本的身邊有像台灣如此友好鄰居的存在，他真心的感到如奇蹟般地難得。

泉裕泰形容自己是在台灣所有外交官中最幸福的一人。在台灣的這4年，他站在身為代表的舞台上，能完成任務都是來自周遭協助過我的人們。他一一感謝日本台灣交流協會的日本人與台灣人的同仁。「如果沒有你們日常努力的工作，我也無法達成任務」。

他也感謝他的夫人正子、祕書高比良，還有公邸的人員，「連日設宴，你們都已經非常辛苦了，還是認真地努力完成工作」。還說要真心誠意地特別頒發「日本台灣交流協會代表獎章」給長瀨公邸料理人，每次都回應他的各種要求，真心誠意地接待許多賓客。在每年舉辦的天皇華誕慶祝酒會時，他的攤位前總是大排長龍。

泉裕泰說，今年90歲的母親最高興他的任務完成即將歸國。如今他充滿在日本團隊和日台團隊的支持下，完成全部任務後的滿足感以及如釋重任後的安心感。「謝謝大家！」

他指出，他在任4年中與蔡英文總統的第二任期約略相同。這期間他觀察到世界看台灣的眼睛有非常大的變化。世界供應鏈的重建、新冠肺炎危機、烏克蘭情勢等與國際情勢變化的連動，不但廣泛且加深對台灣的國際認知，就如雙十節蔡英文總統的國慶演說，台灣已是「世界的台灣」。台灣越來越有自信,，今日堂堂正正的台灣被世界看見了，讓人感到無比的高興。

他遺憾在任期中，我們相繼失去李登輝前總統和安倍前總理兩位全力支持日台關係的支柱。兩位的逝世讓我們受到衝擊，好像失去引導走向未來的指南針，一時不知所措。但是現在日台一同堅強的站起來，朝向更加強化雙邊關係邁進。

他表示，台灣將有更大的變化，更增加其存在的重要性。當中即便有更大的試煉到來，他相信台灣的人們將勇敢的掌控自己的未來。記得蔡英文總統在雙十節演說中提到的，我們要自己保護自己，用堅毅的精神掌握我們自己的未來與命運。

泉裕泰認為，面對充滿危機的時代,台灣的人們絕不可分裂，一定要更加團結，表現出守住自己的民主與自由的強烈意識，作為國際社會的一份子繼續貢獻國際社會，這對台灣未來，比什麼都重要。

他也介紹接任他的片山和之為前日本國駐祕魯大使，是很優秀的外交官也精通中文，他聽說片山很喜歡學習語言，也許抵台後會挑戰學台語，「相信他一定會盡全力成為台灣與日本的橋樑」。

泉裕泰說，這4年來，他一直都想全力支持並希望「台灣加油！加油台灣！台灣要堅強，要更堅強」，他一面這樣祈禱，他的心今後也會與台灣美麗的寶島同在。也相信流露出自信的台灣今後必將持續往前邁進。

平時愛作詩他也做出一首七言絕句，他說，雖然不是很成熟，也希望做為他外交官生活的總結，如有時間歡迎一讀。「謝謝，大家，謝謝，台灣，再見，台灣」。