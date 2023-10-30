【全程字幕】綠營狂酸「侯友宜被朱賣掉」 朱立倫老神在在這樣說 @ChinaTimes

國民黨主席朱立倫今天與民眾黨主席柯文哲進行藍白合的政黨協商，不過作為總統參選人的侯友宜卻沒出席此場對談。政黨協商會後，侯友宜與朱立倫同台出席台灣觀光產業聯誼餐會，被問到會不會擔心自己被朱立倫賣了，侯與朱相視而笑，侯看著朱立倫說，「他不是在我旁邊嗎？」

對於媒體問侯友宜會不會擔心被朱立倫賣掉，朱立倫說，這個就是幫助綠營來見縫插針，這不可能，他與侯事前事後都保持非常密切聯繫，「我的角色是國民黨主席，我也是侯友宜競總主委，所有立場都是一致」，最重要目標是為台灣好，不是為個人或政黨，民進黨錯誤政策傷害台灣夠深夠多，這才是關鍵。

侯友宜也強調，政黨協商會前會後他跟朱立倫都保持密切聯繫，有共同目標跟方向，都有個共同的希望，就是政黨合作，全心全力讓政黨輪替能夠完成。對於最後總統怎麼協調，是不是還是侯說的算？他強調關於總統選舉的討論他不會缺席。

至於柯文哲鬆口說侯柯配或是柯侯配就尊重國民黨的意思，侯友宜則表示，目前已經進入政黨協商，期待政黨協商越快越好，時間不等人，雙方支持者不耐煩，非常焦慮，各自都有情緒出來，盡快把事情清楚地協商。