基隆市政府今年8月舉行「超跑嘉年華」，引起不少民怨，但基隆市議員發現，市府在明年度預算中還編列了預算要舉行車輛產業嘉年華，且主辦單位竟是交通處停管科。但對於這個想法，基隆市長謝國樑表示，市府參考第一年的經驗，將改以電動汽車及電動機車做為活動主軸，進一步推動節能減碳國策。

基隆市議員張顥瀚30日上午在基隆市交通處業務報告中質疑，市府今年的「超跑嘉年華」已經因為大動作封街導致周邊道路塞車，引發民怨。另外也質疑，這類大型城市觀光活動，到底跟停管科有什麼關係。

謝國樑下午出席國際移民論壇記者會，受訪時表示，今年超跑嘉年華在舉辦前，市府就在東岸及西岸間進行考量，後來決定在東岸舉辦。雖然活動熱鬧展開，但也引起很多迴響，包括部分交通堵塞。

謝國樑指出，明年的活動將會將地點移至西岸，並且以電動汽車、電動機車為主軸，因為節能減碳不僅是國策，也是基隆市政府最重視相關政策，以及產業發展趨勢。

談到舉辦地點移至西岸，謝國樑說，中山一路相對比較寬闊，也有比較多的空間，西岸的商圈及停車位，也是市府正積極推廣給外地遊客的。市府希望能夠透過這樣的活動，讓更多的注意力、目光及商業活動移到西岸，讓東岸及西岸的發展能夠平衡。

謝國樑也提到，市政府也預計於明年在西岸的國門廣場，推動港景兒童樂園設置。希望能夠讓西岸變得更熱鬧，也減輕東岸塞車的狀況。但先前「超跑嘉年華」最為人詬病的封路舉措，謝國樑說，具體的規畫仍需與得標廠商溝通，但如果需要，封路舉辦活動，也可能是選項之一。