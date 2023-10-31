基隆市體育會31日晚間在北都大飯店舉辦「國民體育日優良志工及有功團體績優人員表揚大會」，市長謝國樑、議長童子瑋及多位議員都親臨頒獎與祝賀。圖為基隆市長謝國樑（左四）、基隆市體育會理事長鄭錦洲（右一）與眾多體育有功人員表揚合影。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市體育會31日晚間在北都大飯店舉辦「國民體育日優良志工及有功團體績優人員表揚大會」，市長謝國樑、議長童子瑋及多位議員都親臨頒獎與祝賀。圖為基隆市議員宋瑋莉（右二）頒獎給得獎的啦啦隊小將們。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市體育會31日晚間在北都大飯店舉辦「國民體育日優良志工及有功團體績優人員表揚大會」，市長謝國樑、議長童子瑋及多位議員都親臨頒獎與祝賀。圖為選手分享獎牌榮耀。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市體育會31日晚間在北都大飯店舉辦「國民體育日優良志工及有功團體績優人員表揚大會」，市長謝國樑、議長童子瑋及多位議員都親臨頒獎與祝賀。圖為出國比賽取得優異成績的啦啦隊小將們合影。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市體育會31日晚間在北都大飯店舉辦「國民體育日優良志工及有功團體績優人員表揚大會」，市長謝國樑、議長童子瑋及多位議員都親臨頒獎與祝賀，表揚在基隆無私貢獻並熱情支持體育推廣的18個單位、90位人員。謝國樑表示，將逐步復辦中興國小游泳體育班，希望透過務實的培訓制度，協助小將選手們在體育賽事奪得佳績。

謝國樑除肯定各單項協會，在體育會鄭錦洲理事長率領之下，推動體育不遺餘力，也強調市府始終積極推展全民運動，10月30日與全運會選手及教練進行座談後，也決定恢復體育班等政策，將定期與選手教練們溝通討論，提出更好的配套措施等，市府將繼續努力打造更好的體育環境。

在這場體育盛宴中，各單項體育的運動好手及幕後推手們都齊聚一堂，除了有各區體育會及各單項委員會優秀代表，也包括致力深耕基層運動選手的體育績優學校代表，例如推展田徑運動不遺餘力的「優秀體育教師」鄭建民教練及培育本市跆拳道選手達32年的簡育南教練等人。

其中，榮獲本市「特優運動員」的優秀選手，為日前代表我國前往峇里島參加「2023亞洲啦啦隊錦標賽暨亞青錦標賽」的4位選手熊沛柔、彭怡甄、簡詩芸及余昀瑾，而獲選國家代表隊教練的盧虹和李啓平，則榮獲本市「特優教練」的殊榮。

李啓平教練為本次將基隆學子推向國際舞台的幕後功臣，培育出許多優秀選手，鼓勵孩子積極參加賽事，更帶領選手於2022年亞洲啦啦隊錦標賽中，榮獲銅牌的佳績，盧虹教練曾於2022全國啦啦隊錦標賽彩球雙人組冠軍，更是2021年世界啦啦隊錦標賽國家代表隊選手，今年則以教練身分帶領選手出賽，兩位教練於啦啦隊運動的努力，這份殊榮可說是實至名歸。

教育處代理處長楊桂杰表示，基隆市今年啟動潛優選手黃金計畫，讓競技運動的發展速度更為快速，集中資源重點培訓，為體育運動選手打造完善的運動環境，更積極推動十二項大型場館修建，以形成運動友善之軟硬體環境，相信未來體育運動發展將為更茁壯。