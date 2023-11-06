世新大學中文系傳出將停招，引發社會關注。在今天一場記者會中，學者專家表示，凡人只要語文能力強，則必能與其他學科相輔相成。語文是重要的軟實力，台灣要在國際上發光發亮，語文教育不應受政治意識型態的干擾，應完整地傳授給下一代。

歷史教育新三自運動協會今天舉行「蔡英文政府教育政策總體檢記者會」，議題是「去古文化的國文教育」，他們表示，蔡英文政府為遂行去中的政治目的，在課綱的國文課裡，大量縮減古文，從而引發社為廣大的非議。

新三自運動協會理事長、嘉義大學應用歷史系教授吳昆財說，他曾請一個學生將一段英文翻譯成中文，學生說不會，他就建議丟到Google的翻譯軟體去，翻譯出來後，學生說「軟體翻譯出來的中文，我也以看不懂」，問題很嚴重。

吳昆財表示，世新中文系傳出停招，這是時代的問題，因為文史哲領域在台灣一向是弱勢中的弱勢。不過他提醒，要滅一個國家，要些滅其歷史，但滅歷史之前，要消滅語文。語文是重要的軟實力，攸關國家競爭力，不可忽視。

陽明大學教授、知名作家張曉風表示，她有一個60多歲的朋友，小時候在國外長大，英文很好、但不會中文，回國後，家長為他請家教，但他覺得中文太難，因此沒興趣。不過後來他看到甲骨文後，覺得很有趣，就投入研究，現在已經出了兩本甲骨文的字典。

張曉風說，人類最好、最了不起的就是語言，如果語言不好，根本就無法做什麼事。但在台灣，這麼好的東西，卻有人要把它丟掉，這是非常殘忍的一件事。

北一女國文老師段心儀說，世新大學中文系傳出將停招，直接原因有二，一是少子化，二是文科出路差，間接原因則和國家語文政策相關。108課綱把原本兼顧語文、文學、文化的國文教學目標淺碟化，只剩下語文教育功能，成了純粹的工具學科，這也進一步窄化中文系學生的出路。

台師大中文系教授林保淳說，現代人當然以使用白話文為主，但也不妨兼用文言文。尤其在寫作上面，純粹使用白話文可以寫出優美的文章，但文白兼用，文章更可以優美自然、疏密相間。