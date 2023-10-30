高雄一名41歲劉姓女子於10月初在網路上與陌生男網友互加好友，對方的親切問候與關懷，沒幾日兩人就以老公老婆相稱，對方便邀約女子進行虛擬貨幣投資，女子因此前往銀行辦理手續。對方甚至在訊息中教導劉女如何應對銀行員阻止匯款「讓他們（指銀行）叫警察沒關係，你態度強硬一點就好！說要還錢就好」，所幸最後在警方及行員苦口婆心勸說下，女子最終打消匯款念頭，沒讓詐騙集團的奸計得逞。

網路社群裡突然跳出署名「Brian」的帥氣男子，主動搭訕並頻頻噓寒問暖，深獲芳心，很快雙方就以老公老婆相稱。（圖／警方提供）

警方表示，前（28）日接獲轄內銀行報案，指稱有女子疑似遇上詐騙，請警方到場協助。原來劉姓女子不久前發現網路社群裡突然跳出署名「Brian」的帥氣男子，主動搭訕並頻頻噓寒問暖，很快雙方就以老公老婆相稱。近日，「Brian」聲稱要與劉女為二人未來生活打算開始規劃投資理財，要求女子前往銀行辦理信用貸款76萬元作為虛擬貨幣投資用途，劉女因此前往銀行辦理手續。

「Brian」告訴劉女要以「還錢或買房」為由回答行員的關心，還表示行員叫警察來關懷也沒關係，只要『態度要強硬點！就說要還錢就好』來應對。（圖／警方提供）

「Brian」告訴劉女要以「還錢或買房」為由回答行員的關心，還表示行員叫警察來關懷也沒關係，只要『態度要強硬點！就說要還錢就好』來應對。還指導劉女先把對話紀錄刪除，警察會看手機對話，意圖干擾警方阻詐，幸好劉女未照單全收配合歹徒。

果然，劉姓女子回答行員關懷貸款用途時，劉女語帶保留只說要還欠朋友的錢 ，其緊張的舉止讓行員警覺疑似詐騙，立即通報警方到場協助。員警到場後，冷靜分析並提供各式案例講述劉女遇到的就是愛情詐騙老梗，女子聽後發現與自己境遇別無他樣，才驚覺自己遇到詐騙集團，立刻取消匯款並封鎖「Brian」。

鼓山分局呼籲，網路交友陷阱甚多，切勿被甜言蜜語所迷惑，更應提高警覺並冷靜求證。鼓山分局為有效打擊詐騙，成立警銀打詐團隊來減少市民朋友的損害， 民眾如接獲可疑電話或網路訊息，歡迎撥打110、165專線諮詢、查證，全民共同防阻詐騙。