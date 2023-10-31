被收購的汽車無線業務為Hirschmann Car Communication (Hirschmann)，後續將由現有管理團隊在環旭及Phi Capital挹注資源下繼續成長。這次併購除增進環旭電子的業務組合價值，強化在車聯網領域的布局外，Phi Capital也在此樁汽車產業跨界整合中扮演關鍵參與角色。

日月光子公司環旭電子112年3月19日公告擬間接取得TE Connectivity Ltd.(下稱泰科電子)汽車無線業務。環旭電子由百分之百持股子公司環鴻電子股份有限公司(下稱環鴻電子)與Ample Trading, Co., Ltd.(下稱Ample Trading)設立合資公司「環強電子股份有限公司(下稱環強電子)」，間接取得TE Connectivity LATAM Holding S.a r.l.的75.1%股權。

環強電子股本總額5300萬美元，均為普通股。環鴻電子出資3980.3萬美元，占比75.1%；Ample Trading出資1319.7萬美元，占比24.9%。

標的汽車無線業務(下稱標的業務)整體估值為4800萬美元，實際收購價款將以標的業務的整體估值為基礎，根據標的業務於交割日的實際淨負債、營運資金水平相應調整後以現金方式支付。

截至2023年10月27日，環強電子已透過百分之百持股之子公司setus 80. GmbH支付本次預估交易收購價款合計4140萬美元。環強電子已間接持有標的業務100%股權，本次交易已完成交割。根據約定，交割後各方還將根據標的業務於交割日的實際淨負債、營運資金水準相應調整收購價款。交割後，TE Connectivity LATAM Holding S.a r.l.更名為Hirschmann Car Communication Holding S.a r.l.。

未來，環旭電子、Phi Capital和Hirschmann將攜手合作，持續加強汽車電子領域的產品設計、技術實力及客戶關係，並積極探索新的機會和深化合作領域。