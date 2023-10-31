●Wealthspire Advisors資深副總裁Oliver Pursche表示，今天是業績反彈行情，美股已經超賣，而實際上業績表現相當不錯，美國經濟仍然暢旺，第四季和明年上半年可能都是如此。投資人變得「較不悲觀」，第一季和第二季的預測較為負面。當時市場對利率、聯準會政策和從未到來的經濟衰退深感不安。Pursche並表示，聯準會想看到其升息給經濟累積帶來的影響，但他們也曾表示，只要通膨率高於3%，他們已有準備非常謹慎地「超調」（over-shoot）。

●摩根士丹利美股首席策略師Michael Wilson表示，期盼美股在年底上漲的投資人可能會失望，因市場廣度縮小、業績下修，以及消費者和企業信心下滑等因素，「第四季反彈的可能性已經大幅下降」。即使經濟表現良好，第四季和2024年的企業獲利預測仍然太高。他表示，貨幣和財政政策不太可能放寬，且有可能進一步收緊，而疲弱的市場廣度（股票上漲的數量）反映出大多數公司的獲利仍然面臨風險。

●投銀Piper Sandler周一將微軟的投資評級上修至「加碼」並給予目標價425美元，稱微軟發布AI數位助理Microsoft 365 Copilot時，就是該公司的「iPhone時刻」到來，看好長期而言微軟的AI業務也有像其雲端服務般高達逾1000億美元的成長潛力。微軟周一收漲漲2.27%，報337.31美元。