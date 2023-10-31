本土法人認為，現階段終端市場庫存調整接近尾聲，但消費力道和總體經濟充滿不確定性，因此急單很多。看好AI和CPO等應用未來的需求，日月光投控持續投資先進封裝，預估先進封裝2024年業績可較2023年倍增。儘管2024年訂單能見度低，不過預期明年第一季營收有機會呈現年增。不過由於業績回溫力道較預期差，投資建議維持中立(Neutral)，目標價小降至113元。

美系外資重申對日月光的買進評等，目標價給予120元，並表示庫存改善、急單增加，也看好日月光長期驅動因素，如先進封裝、人工智慧(AI)、汽車等，2024年謹慎樂觀。

另一美系外資也同樣維持買進評等，目標價135元不變。外資預估，已考慮保守庫存去化前景下，日月光今年第四季營收年減幅度收窄，獲利預估基本保持不變。題材上，隨著先進封裝崛起，日月光明年更壯大，2.5D/3D技術助攻AI應用等熱門業務。

港系外資則維持遜於大盤評等，目標價110元不變。外資認為，今年第四季ATM(封測暨材料收入)業績估低於預期，EMS(電子代工服務)業務預計季增低雙位數，展望2024年，周期性恢復帶動成長動能。

日系外資重申買進評等，目標價至127元。由於庫存調整時間較長，進一步加劇近期業務波動，導致2023年第4季業績略為悲觀，日月光表示，客戶持續謹慎補貨，需求能見度仍不明確。儘管如此，外資認為此波動不會損害對半導體周期的正面立場，預估明年將有顯著復甦，看到拐點即將到來。

美系外資認為人工智慧需求前景樂觀，對日月光營運有所助益，給予買進投資評等，目標價達135元。雖然今年第四季財測低於預期，單季營收僅小幅季增，但庫存去化接近尾聲，且AI需求熱絡，日月光技術積極，使ATM業務營收占比可望在明年提升，對後續營收帶勁。

美系外資更給予加碼評等，目標價達125元。展望未來，日月光預計其資本支出將在2024年成長，專注於先進封裝和測試。外資預計，日月光來自先進封裝和測試的貢獻，將持續透過更高的業績來改善中長期的產品結構和獲利能力。

日月光繼續擴大先進封裝產能和技術，帶動相關業務營運，美系外資認為，今年第四季ATM毛利率季比持平，雖然客戶保守態度持續，但單季營收仍不遜色，庫存調整設定到年底，可望發揮周期性底部作用，將投資評等列入加碼，目標價給予128元。

日系外資則維持中立投資評等，目標價為110元，外資下修2023-2025的EPS預期，主要受到ATM業務的毛利率較疲，且需求反彈仍不明朗。