在累計營運方面，致伸2023年前三季合併營收為新台幣464.66億元，較去年同期605.17億元，年減23%。前三季毛利率為15.8%，年增2.2個百分點（ppt），營業利益率達4.8%，年增0.5個百分點（ppt）。前三季稅後淨利為新台幣19.91億元，每股盈餘（EPS）為新台幣4.41元。

在產品應用別方面，第三季資訊產品比重為47%，智慧生活產品為25% 和車用/工業物聯（AIoT）為27%。致伸近年朝高附加價值產品發展，車用/智慧物聯（AIoT）比重逐年提升，由2021年第二季14%增長至2023年第三季27%。

致伸科技事業部總經理暨財務長蕭英怡表示，第三季營收因終端需求疲弱，資訊及聲學產品需求放緩，汽車/智慧物聯方面，新事業比重持續提升，然專業聲學受客戶庫存調節影響，表現疲軟。在獲利方面，公司嚴格管控費用並強化獲利能力，第三季營運表現「三率三升」。

展望第四季，致伸審慎看待整體景氣，受到通膨及升息等嚴峻挑戰，庫存調整已近尾聲，整體需求仍待觀察。公司將嚴謹管控庫存水位，持續優化產品組合，並投入AI新技術及新產品開發，以應對產業的快速變化。此外，公司持續加強成本管控，落實風險管理，保持營運韌性，並因應中長期發展提前佈局，整體營運維持穩健表現