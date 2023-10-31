陳淑芳談生死議題非常豁達且不特別畏懼。（翰森娛樂提供）

金馬影后陳淑芳重感情，多年來幾乎年年參加「蘭陽女中同學會」，今年也不例外，她說這次有些不一樣，有同學專程從美國飛回來，席開5桌，將近50位同學共襄盛舉，讓她內心雀躍無比，現場工作人員虧她們是一群偶像女團「AKB美少女」，讓陳淑芳聽了搖頭笑說：「才沒有那種事，都幾歲了，還當偶像哩。」

多位女中同學齊聚，自然少不了話當年，陳淑芳從小愛表演，在蘭陽女中演話劇《白雪公主和七矮人》，如今在餐桌上，演出該劇的同學們全都現身餐敘齊聚一堂，眾人都相當感動；陳淑芳笑著爆料說：「當初演巫婆的同學，身體很健康，嗓門真的超級大。」

至於誰演「白雪公主」？陳淑芳自豪說：「當然是我呀，我最漂亮，一定演白雪公主的。」而她回憶起演出時期，努力彩排了一、兩周，被餵食將近20顆蘋果，笑說：「演白雪公主，所以有免費蘋果可以吃，當年（蘋果）又是比較奢侈的水果，所以演出真的很幸福。」

陳淑芳去年身體微恙，她也有感而發，表示大家都80多歲，老人家其實承受不住太多的壓力，包括從美國坐飛機，一路上也是需要很大的體力，對老人家來說也是一種挑戰，讓她忍不住感慨說：「常說有『生老病死』，如果沒有『病』，那該有多好。」

有感「病痛」對人很折磨，去年陳淑芳經歷手術，帶給她很大啟發，除了還是要照顧好身體，還透露甚至連後事都交代好了，甚至拿錢交代旁人，直說：「如果不小心怎麼了，記得再幫我辦後事。」陳淑芳甚至鉅細彌遺交代說，希望人走了，火化後骨灰要用環保葬，指定葬在陽明山，因為她喜歡花，所以要把骨灰撒在有很多玫瑰花叢的地方，自認對「死亡」議題非常豁達並不特別畏懼，直說這就是每個人一生必須面臨的課題。