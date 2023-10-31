悠遊卡公司去年11月推動海外消費服務，讓台灣人能在沖繩使用悠遊卡消費，更在今年6到8月推出民眾在沖繩使用悠遊卡行費滿1000元可獲得200元回饋，一共送出2000份，預期業績將達到200萬元。不過國民黨台北市議員鍾沛君批評，同期業績僅約22萬元，營收更只有4475元，海外推廣根本空話一場。

鍾沛君詢問，悠遊卡公司花費多少用於宣傳境外使用，以及開辦此項功能對使用者的好處。悠遊卡公司副總經理李志仁回覆，本功能是東奧期間與琉球銀行合作，主要是方便使用者用於小額消費，減去找零、匯兑問題，但他也坦言，因為受限於法規，單筆消費金額最高只能刷1500元。

鍾沛君批評，雖然悠遊卡開辦於沖繩刷卡功能，且鎖定客群為去沖繩旅遊的台灣人，但是在各種管道上的宣傳卻沒那麼直接，鮮少有民眾知道悠遊卡有此項公能，去年剛開辦時赴沖繩遊客僅5900人，消費金額達到11萬元，而今年7月人數增加到5萬5000人，消費金額卻僅8萬7000元。

她進一步指出，悠遊卡公司在6到8月推出消費滿1000元，就獲得200元現金回饋券活動，總共送出2000份，等於送出40萬元，更預計業績能衝到200萬元，然而期間業績卻僅有22萬元，營收更是只有4475元，而根據統計，這段期間刷悠遊卡比數僅500多筆，即使樂觀一點認為每筆消費都有達到1000元，送出的回饋券也根本不到一半。

李志仁表示，悠遊卡公司都有定期跟琉球銀行討論檢討，上個月也提出建議，希望開放使用悠遊卡用於搭乘沖繩單軌電車、公車等交通工具，也在行經站點增加佈點與宣傳，希望達到讓民眾到沖繩旅遊時更方便的目標，針對國內宣傳不足部分，他也承諾未來會和民間航空業者合作，加強宣傳。

鍾沛君則詢問，是否能在年底前談妥使用悠遊卡到沖繩搭乘交通工具？李志仁則坦言有困難，不過會努力在明年6月談妥此事。