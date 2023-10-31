近日台灣籃壇陷入打假球、非法賭球風波，中華民國籃球協會將在11月1日上午邀請PLG、T1兩職籃開防賭會議。不過，近期傳出疑似有球員涉嫌在WeChat談論簽賭賽事的對話紀錄，檢警專案小組正調查蒐證釐清是否違法。

據《自由時報》報導，近來捲入「#MeToo」風暴的「黑人」陳建州，首次對職籃簽賭議題發聲，他談到其發起的PLG聯盟，於2021-2022球季起，有委外監督PLG比賽的全球賭盤狀況，運用科技交叉分析來防賭...合作的兩季沒有偵測到任何嫌疑。不過，於2020-2021賽季曾在PLG打球，後來2021-2022轉戰T1聯盟的C姓球星，疑似涉嫌在WeChat談論簽賭賽事的對話紀錄，如今也曝光，檢警專案小組正調查蒐證中。

針對職籃簽賭及疑似打假球案，目前則由士林地檢署指揮刑事局偵辦中，有關該名球星與友人聊到簽賭的對話紀錄，檢警專案小組將持續蒐證，並釐清相關人等的身分。

而為了避免影響職業運動賽事運作，體育署盡量不會干涉相關事務，儘管邀請相關單位討論，也只能建議中華籃協和職籃可以參考度過假球風波的中華職棒，對於防賭機制如何運行。

對此，前PLG執行長陳建州，昨30日也透過限時動態表示，PLG有和Sports Radar的Universal Fraud Detection System（UFDS）合作監督賽事，合作的兩季未偵測到嫌疑，儘管無法做到滴水不漏，只能盡力預防，盼所有人珍惜舞台。