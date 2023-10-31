副總統、民進黨總統參選人賴清德萬里老家違建爭議，新北市議員、立委參選人葉元之31日質詢，問及市府有關違建及房屋有無繳稅事宜，新北市政府財政局長陳榮貴表示，目前查不到有繳稅資料，經稅捐處清查無設立房屋稅籍資料。對此，台北市議員游淑慧質疑「難道地價稅、房屋稅這幾十年都沒繳過嗎？」並指出過去郝龍斌選台北市長時被指稱「沒繳過水電費」就是翻出繳費單自清，那就請賴清德把繳稅的資料拿出來，不要只是空口說有繳稅。

游淑慧31日在政論節目《新聞大白話》表示，根據財政部110年的新聞稿，「違建房屋也要繳房屋稅」、「繳了房屋稅，也不會讓違建房屋合法化」，這兩個觀念賴清德一定要有，違建要繳稅、但違建還是違建。

游淑慧也點出，不理解為甚麼賴清德的老家會連稅籍資料都沒有，這就更神秘了，這不是有沒有繳稅、欠稅幾年，而是連根本沒有稅籍資料，「難道地價稅、房屋稅這幾十年都沒繳過嗎？」

對於賴競辦先前稱賴老家有繳稅，游淑慧指出，當年謝長廷與郝龍斌競選台北市長時，謝也指控郝龍斌住家沒有繳水電費、佔公家便宜，當時謝長廷還嗆郝說20年的水電費帳單拿得出來就退選。最後郝龍斌與太太真的把繳費帳單全都公布出來，在哪裡繳費都清清楚楚，不過謝長廷也沒有退選。

游淑慧直言，「這就是最簡單的方式」，賴辦稱有繳稅，但政府找不到稅籍資料，那就請賴清德把繳稅的資料拿出來，若是繳到其他單位，那也可以佐證，不能只是空口說有繳稅。

葉元之今在議會針對賴清德老家違建、是否有繳稅等問題質詢，財政局長陳榮貴表示，依據房屋稅條例房屋所有人有增建、改建使用，30日內應主動向主管機關申報，目前這案稅捐處查不到房屋所有人相關申報資料，指出若有繳稅應該會有納稅證明。

新北代理市長、副市長劉和然表示，賴清德老家違建部分是既存違建有拍照列管，但不是優先拆除對象才會沒有拆，不會因為他是副總統。至於稅稽資料也怕有疏漏，既然副總統說有納稅，可以提出相關資料消除大家疑慮。