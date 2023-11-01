【全程字幕】傳想入不分區名單霸立院龍頭 朱立倫給4字回應 @ChinaTimes

各政黨近期都積極在佈局不分區立委提名名單，國民黨主席朱立倫今天出席台北市黨部舉辦的黨慶活動，被問及是否會自列不分區？朱立倫說這是非常惡意的放話，他說，現在他不說「無私無我」，而是應該說「我早就放下」，他保證不分區名單一定對黨有加分，也喊話有心人士不必來找他關說名單，也不用施壓，「放棄這念頭吧！」

朱立倫今於會後受訪被問及藍白合議題，結束訪問準備離場時，被在場媒體記者問到是否會自列不分區？朱立倫停下腳步回頭向記者補充說道，「這是非常惡意的放話」，他現在不再說「無私無我」，而是應該說「我早就放下」，他現在就是為台灣好，為國民黨好。

朱立倫說，不分區名單大家拭目以待，不分區名單一定對黨有加分，每一位都很重要，他也提醒有心人士，不用想找朱立倫關說或是施壓，絕對不會有政治交換或是利益勾結，「想都不要想！」，每一位都必須經過社會考驗，「想找朱立倫關說施壓的，放棄這念頭吧！」

至於日前才被國民黨停權的國民黨中常委范成連，因牽涉鴻海創辦人郭台銘連署賄選案被羈押禁見，對此，朱立倫表示，今天考紀會會做出明快決定，有違紀違法都會做明快決定。