新北迄今已累計7例流感重症病例，皆未接種流感疫苗，新北市衛生局表示，流感疫苗11月1日起公費接種對象新增50歲以上成人。（新北市衛生局提供）

新北迄今已累計7例流感重症病例，皆未接種流感疫苗，新北市衛生局表示，流感疫苗11月1日起公費接種對象新增50歲以上成人，今年公費流感疫苗種類多達4種，流感疫苗採「先到貨、先鋪貨、先使用」原則下，在開診接種當日公開揭露流感疫苗廠牌，由民眾依自身意願前往施打。

衛生局提醒，依據廠牌疫苗適應年齡，3歲以下幼兒僅適用「賽諾菲」或「東洋」流感疫苗，請家長留意。

為提供市民更完善保護，降低感染COVID-19及流感後併發重症和死亡風險，新北市疫苗系統將於11月1日至11月29日每周一至周五上午8時至晚上8時開放預約，接種時間為11月2日至11月30日，提醒民眾盡快預約接種，提升保護力，接種地點為新北市690家合約院所，預約請至新北市疫苗系統（網址：https://vacbooking.ntpc.gov.tw）， 民眾可多多利用。

衛生局提醒，秋冬是呼吸道疾病好發季節，呼籲民眾仍需落實個人防疫措施、有症狀自主佩戴口罩、不要上班上課。另依疾管署監測資料，新北已累計7例流感重症病例，皆未接種流感疫苗，呼籲民眾盡快施打疫苗，保護自己及家人朋友。