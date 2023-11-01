以巴衝突情勢未解，馬來西亞首相安華強調，他已要求外交部長贊比里（Zambry Abdul Kadir）聯絡土耳其與沙烏地阿拉伯，表達應該召開伊斯蘭合作組織（OIC）緊急會議。

安華透過社群媒體平台臉書（Facebook）發文指出，緊急會議還應包括巴西、俄羅斯和中國等對以色列暴行表達堅定立場的國家。

他認為，作為外交政策維持獨立自主的自由主權國家，馬來西亞絕不屈服任何形式壓力，堅持正義和人道主義，反對以色列政府的種族隔離政策。

馬來西亞在外交政策上支持巴勒斯坦，安華不僅受邀赴中東參與會議，會見埃及與土耳其總統商討以巴衝突情勢，也出席在吉隆坡的大型集會力挺巴勒斯坦，批評歐美國家人權標準。贊比里10月下旬出席伊斯蘭合作組織外長緊急會議時，呼籲以色列和巴勒斯坦立刻停火，譴責加薩走廊醫院遇襲事件已違反國際法。

教育部則舉辦「巴勒斯坦團結週」，舉凡教育部轄下各級學校共同響應政府捍衛巴勒斯坦人民的權利與自由立場，民間社會多次聲援仍受困戰火的巴勒斯坦人。

對於大馬政府的積極態度，大馬政治評論員馮振豪（Zheng Hao Heng）認為，非馬來社群或許不太了解以巴衝突歷史，但對馬來穆斯林則非常重要，聲援穆斯林兄弟是大馬外交政策一環，這也導致目前執政的團結政府與在野的國民聯盟（Perikatan Nasional）都義無反顧地支持巴勒斯坦，無論朝野都在「誰更支持巴勒斯坦」議題方面相互交鋒。。

他告訴中央社說，安華或有可能欲藉以巴衝突強化大馬在伊斯蘭世界話語權，把馬來西亞塑造為穆斯林國家與非穆斯林國家的橋梁。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯7日突襲以色列造成1400人喪命後，以色列隨後對加薩地區進行致命的報復性空襲行動，迄今造成數千人死亡。