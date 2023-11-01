《時來運轉》運彩報報－電競LOL精彩賽事推薦

《英雄聯盟》世界大賽第二階段賽事於週日（10/29）結束，晉級下一階段賽事的8支隊伍，包括來自中國LPL賽區的JDG戰隊、BLG戰隊（Bilibili Gaming）、LNG戰隊以及WBG戰隊（Weibo Gaming）等4支隊伍全數晉級；韓國LCK賽區有3支隊伍晉級－GEN.G戰隊、T1戰隊、KT羅斯特（KT Rolster）；北美LCS賽區的NRG電競，則是成為美、歐兩大賽區的最後希望。接下來，8強賽將於本週四（11/2）開打，由WBG與NRG兩支隊伍敲響戰鼓，比賽採BO5（5局3勝）賽制，在虎牙直播、Twitch、Youtube…等平台上都有直播，精彩可期，切勿錯過，相關分析如下：

11/2（四）16:00，WBG戰隊 @ NRG電競，推薦：大3.5（局）勝

先說WBG，中國賽區的第4種子，在第二階段的賽事分別遭遇NRG（10/19）、G2（10/20）、KT（10/22）、MAD（10/26）、FNC（10/29）等隊伍，總計取得3勝2敗的戰績。從數據面來看，WBG的戰損比（Kill to Death ratio）1.24，平均每局15.4個擊殺、12.4個死亡，在16支隊伍中，排名第6。隊中核心選手之一的Light（下路）表現亮眼，平均每局6.1／1.5／5.8（擊殺數／死亡數／助攻數）KDA值7.9，在所有下路選手中，排名第3，甚至優於Ruler（JDG）、Gumayusi（T1）…等知名選手。至於另一位核心選手Xiaohu（中路），雖然偶有失誤，但其表現仍有一定的水準。

再說NRG，北美賽區的第1種子。NRG的籤運不差，在第二階段的賽事中，除了首場比賽遭遇中國賽區的隊伍WBG（10/19）之外，剩下的3場比賽則是完美避開中、韓賽區的強隊，分別對上TL（10/20）、MAD（10/22）以及G2（10/28），並取得3勝1敗的戰績。從數據面來看，NRG的戰損比高達1.92，平均每局18.4個擊殺、9.6個死亡，在16支隊伍中，排名第2，不過，NRG雖然實力不差，但由於對手少有中、韓賽區的隊伍，高達1.92的戰損比，可能需要打一個大折扣。

本場比賽，雙方非首次交手，兩隊前次比賽，WBG在藍方以12：3（擊殺數）大幅度優勢擊敗NRG拿下勝利。此次再度交手，WBG有狀態不錯的Light，贏下比賽並非難事。不過，考慮到WBG在藍、紅方的勝率落差極大（藍方勝率100%、紅方勝率50%），再加上NRG在藍方同樣也有100%的勝率，依本屆賽事規則，第二階段戰績較好的隊伍，在後續8強賽中擁有第1局比賽的優先選邊權（可選擇在藍方或紅方開局），且第2局起的優先選邊權，將給予前一局比賽的敗方，在這樣的規則下，可以預期NRG將有多次可以選擇藍方的機會，因此相當有機會在BO5的比賽至少拿下一局勝利，推薦可買大3.5（局）勝。