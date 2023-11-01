中職推薦賽事 : 11/04 (六) 17:05，樂天桃猿@味全龍

緊接在美、日職棒後，中華職棒台灣大賽將在本週六登場，年度勝率第1的味全龍將面對連續第二年叩關台灣大賽的樂天桃猿。味全龍曾在職棒8年到職棒10年創下三連霸，後續球隊面臨易主及解散，直到2020年才再度重返中華職棒舞台。樂天桃猿去年在台灣大賽慘遭中信兄弟橫掃，今年則要面對味全龍穩定的洋投先發輪值，要重返冠軍榮耀將是艱困的任務。

味全龍投手群下半季狀態極為穩定，團隊自責分率3.14、WHIP值1.23都是聯盟最佳，洋投布里悍(Jake Brigham)及鋼龍(Drew Gagnon)分居聯盟勝投榜前兩傑，合力替球隊貢獻23勝，是味全投手輪值的兩大支柱。但牛棚是味全較大的隱憂，王維中例行賽最後5場出賽有4場失分，林凱威近期也都有大量失分的局面，勝利組牛棚近況並不穩定。

樂天桃猿本季在進攻端依舊獨領風騷，團隊打擊率0.280及83支全壘打皆為聯盟之最，強打少年廖健富本季擺脫傷病陰霾，22支全壘打、83分打點皆創下個人生涯最佳紀錄。而進入職棒已11個賽季的梁家榮也在今年破繭而出，本季打擊率0.338奪下年度打擊王，出賽96場僅被三振46次，展現絕佳的本壘板紀律，兩人本季異軍突起，也解決了桃猿日益老化的打線問題。

筆者推測味全龍首戰會推出布里悍打頭陣，布里悍本季面對桃猿先發6場都繳出優質先發，主投39.1局，自責分率僅有1.37且未被擊出全壘打，對樂天得心應手。桃猿則預計會由威能帝(Pedro Fernández)先發主投，威能帝9月才加入樂天，例行賽出賽8場自責分率僅有2.09，是樂天下半季能保住季後賽資格的一大功臣，也是輪值中少數具有壓制力的投手。

系列賽首戰雙方將由兩隊最穩定的洋投對決，布里悍與威能帝不僅壓制力出色，也都能負擔長局數，中職近年更換比賽用球後，長打滿天飛的情況已不復見，因此筆者看好首戰將會呈現投手戰，推薦投注「大小玩法-小分」。勝負盤部分，味全打線必須仰賴中心打線的長打發揮，樂天的打線則較為完整，陣中有多次參與總冠軍賽的中生代選手，在臨場發揮及調整相對較有經驗，因此看好季後賽常客樂天能搶下台灣大賽首勝，建議投注「不讓分玩法-客勝」。