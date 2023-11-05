龍、猿兩隊爆發衝突。（影片來源：WeAre Youtube頻道）

味全龍與樂天桃猿「台灣大賽」G2上演精彩投手戰，8局上桃猿1人出局、一二壘有人時，陳晨威敲出二壘方向滾地球，龍隊策動「4-6-3」雙殺不成，但一壘手把球傳往本壘抓到試圖回本壘的林子偉，龍隊先發投手布里悍朝著桃猿休息室激動怒吼引爆兩隊清空板凳，好在衝突並沒有擴大。

桃猿在2局上敲出2支安打後，接下來只靠3局對方守備失誤上壘，4局起連續4個半局都是3上3下，8局上首棒打者朱育賢敲安後換上代跑林子偉，靠著隊友短打推進攻佔得點圈，後來代打的林泓育因觸身球保送讓桃猿攻佔一、二壘。

接下來布里悍繼續面對陳晨威，他讓陳晨威敲出二壘方向滾地球，李凱威先把球傳給游擊手張政禹抓到第2出局數，再傳一壘打者安全上壘，而林子偉繞過三壘試圖衝回本壘搶分，但被一壘手把球傳往本壘出局。

靠著隊友關鍵雙殺守備化解失分危機，布里悍激動的怒吼，但因為方向是朝著桃園休息室，在本壘前出局的林子偉不滿，引發兩隊清空板凳，但衝突並未擴大，最後比賽也順利繼續恢復進行。