去年「台灣大賽」被中信兄弟4戰橫掃，樂天桃猿總教練曾豪駒賽後都是隻身一人前往賽後記者會，今年再度闖進總冠軍賽，G2靠著梁家榮延長賽適時安打以4比0擊敗味全龍，也讓曾總終於不再孤單一人參加賽後記者會。

去年首度率隊闖進總冠軍賽卻遭到橫掃，今年從季後挑戰賽脫穎而出，但總冠軍賽首戰與龍隊大戰14局還是落敗，雖然今天又與對手打到延長賽，但今天終於換成桃猿嚐到贏球滋味，曾總帶著單場MVP梁家榮一起出席賽後記者會。

「等了3百多天了吧！」曾豪駒感謝選手努力，「不管是去年還是今年，大家都想為球隊拚總冠軍，今年從季後挑戰賽開始，每個人都付出很多。對我來講，只要持之以恆跟選手一起面對，每一場比賽都是大家一起努力的回憶。」

首戰桃猿在14局挨再見轟吞敗，但今天很快重整旗鼓，龍隊總教練葉君璋也認為，桃猿很快做出調整是龍將值得學習的地方，曾總則說：「去年因為落敗、處於下風就更想贏球，所以表現會受限，有了去年經驗今年在調適上就更明快一點。」

曾豪駒認為，短期賽事必須要很快去調整好情緒，一場比賽結束後就要重整心情，「不會帶著昨天失敗心情有壓力的去比今天的比賽，當下結束就結束了，像今天贏球喜悅也僅於今天晚上，休息一下後天又是重新的開始。」