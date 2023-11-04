樂天桃猿在「台灣大賽」首戰與味全龍大戰14局、超過5小時，黃偉晟挨劉基鴻再見轟，以2比3落敗，G2繼續在天母棒球場進行交手，桃猿推出黃子鵬先發，味全龍則由布里悍應戰。

首戰兩隊共動用16位投手，打破總冠軍賽單場最多投手紀錄，7局上桃猿靠著朱育賢安打追平後，接下來兩隊雖都有攻勢，但總欠缺適時一擊，也讓比賽一直延長下去，成為中職總冠軍賽史上局數、時間第3長紀錄。

桃猿在首戰惜敗，總教練曾豪駒仍肯定球員表現，「威能帝雖然一開始挨轟，但有把狀況穩定下來，後續上場的投手也盡全力防止失分，雖然最後被再見全壘打，但今天已經結束了，要專注明天的比賽。」

翻開過往紀錄，桃猿在輸掉首戰後想要奪冠機率為0，但他們今年希望能夠打破魔咒，第2戰推出黃子鵬先發，希望能夠將戰局扳平。曾總說：「今天比較可惜的是5局滿壘運氣比較不佳，但還是要把自己做好，經過今天讓選手沈澱一下，明天全力以赴。」