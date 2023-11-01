國際反貪腐組織調查發現，我國為最大股東的中美洲銀行不僅提供鉅額資金給尼加拉瓜獨裁者奧蒂嘉，金援計畫也屢爆貪腐醜聞。對此，外交部今天表示，將透過我國派駐在CABEI的董事積極監督，除堅定反對任何資助尼加拉瓜獨裁政權的貸款案外，也積極促請其他會員勿同意尼國提出的貸款申請。

台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會（TAWPA）今天召開「獨裁者的金庫：中美洲銀行調查報告公布」記者會表示，中美洲媒體「El Faro」報導揭露，尼加拉瓜有80％借款均是來自中美洲銀行，而中美洲銀行近38％融資則來自台灣。以我國在中美洲銀行的影響力，應可要求釐清金流，避免讓錢流入獨裁政權或私人口袋。

對此，外交部發言人劉永健表示，我國在「中美洲銀行」（CABEI)的股權佔11.37％，認股所投入的資金均由CABEI統籌運用，並透過我國派駐在CABEI的董事積極監督該行營運治理及資金的運用，除堅定反對任何資助尼加拉瓜獨裁政權的貸款案外，並要求CABEI落實其「風險管理政策」及「環境與社會政策」等貸款審核機制，避免資金不當流向尼國獨裁政府；此外，也積極促請其他會員勿同意尼國提出的貸款申請。

他說，我國政府未來將繼續聯合其他理念相近會員，要求CABEI持續進行改革，確保資金的運用公開透明，避免資助包括尼國在內的任何獨裁政府。