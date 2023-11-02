今年7月，民眾黨立委陳琬惠踢爆，現任行政院中部聯合服務中心副執行長陳錦倫於雜糧發展基金會執行長任內詐取差旅費，此後經濟部查核報告證實確有此事，行政院長陳建仁也二度答應清查辦理。她2日批評，陳錦倫竟把貪汙款繳回後就安全下莊，毫無其他懲處，質疑民進黨清廉勤政淪笑話，要求陳揆與民進黨主席賴清德說清楚。

陳琬惠今日上午召開記者會，她首先回顧，陳錦倫於雜糧基金會執行長任內申報多次差旅費至農糧署中興辦公室，但農糧署的訪客名單上根本沒有陳錦倫，完全是不實申報差旅費。根據8月9日經濟部查核報告內容，證實陳錦倫在2020年及2021年間有3筆出差事項未依規定於出差前奉准，有違規定，證實詐取差旅費為真。

陳琬惠，今年7月，陳建仁於國會承諾會清查辦理陳錦倫，10月也稱會在對外報告處置結果，結果等了3個多月，已經被證實貪汙的陳錦倫，依舊穩坐行政院中部聯合服務中心副執行長之位，經濟部10月25日回函也僅稱，雜糧發展基金會已於8月底把不實申報的差旅費收回。

「官官相護到這種程度，實在是太過離譜！」她接著點名陳建仁，憑什麼行政院官員貪汙不僅沒有撤換，甚至沒任何究責？是因為陳錦倫當過民進黨的南投縣議員、南投縣魚池鄉長，也曾當過民進黨南投縣黨部的主委，難道綠營自己人貪汙就沒關係？

陳琬惠也點名賴清德出來講清楚，為何綠營權貴貪汙把錢繳回去就沒事，這到底是哪門子的「清廉勤政愛鄉土」？號稱要「嚴明黨紀」的賴清德應該表達立場，不要遇到自己人的醜事就閃躲。她最後也呼籲北檢，面對明顯事證，既然已立案調查，就絕對不能縱放貪官。