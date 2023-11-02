為進行國道1號增設銜接台74線系統交流道工程，台74線14.5公里至17.7公里路段（北屯二至崇德間），東西雙向主線全部車道預計於今（2日）晚9點30分至3日凌晨5點30分暫時封閉，並同步封閉台74線西行向潭子入口匝道及東行向北屯一入口匝道，呼籲民眾改道。

交通部高速公路局第二新建工程分局辦理國道1號增設銜接台74線系統交流道工程施作工程，預計於2日晚間9點30分至3日凌晨5點30分暫時封閉74線14K＋500至17K＋700（北屯二至崇德間）東西雙向全車道封閉，警方呼籲施工封閉期間原行駛於台74線主線之車輛改道路線。

警方建議，西行向民眾請提前於潭子、崇德出口匝道離開快速道路，改走平面道路環中路一段，再經由西行向北屯二入口匝道重新進入快速道路；東行向民眾則請提前於西屯三、北屯一及北屯二出口匝道離開快速道路，改走平面道路環中路一段，再經東行向崇德入口匝道重新進入快速道路。用路人可利用警廣（FM94.5）瞭解路況，以免耽誤寶貴時間。

台中市警察局第五分局分局長陳松寅指出，道路封閉期間，將請施工單位加派義交疏導，並持續注意周邊路況，適時增派警力維護交通秩序及行車安全；並呼籲用路人配合相關交維措施及遵行方向並提早改道，用路人行經工區附近，請減速慢行，切勿爭道行駛，並注意行車安全。