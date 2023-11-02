台灣大學前校長管中閔卸任後，經常在臉書分享生活點滴，今（2）日他表示，家中陽台盆栽突長出牽牛花，猜測是鳥類銜種子到陽台或隨風飄來的種子，驚嘆大自然的強韌生命力，有眼尖網友認出照片中的牽牛花是紅花野牽牛，具有微量毒性，須注意幼兒或家畜，避免誤食，否則會有四肢無力、頭昏、食慾不振等症狀。

管中閔今在個人臉書上傳3張照片指出，自家陽台的盆栽漸長出牽牛花，不確定是鳥銜到他家或是隨風飄來的種子，牽牛花強韌的生命力，沿著欄杆生長，開出來的花雖比1元銅板小很多，但依然迎風搖曳，大讚這是秋天的快樂。

管中閔表示，開出來的花雖比1元銅板小很多。（圖／翻攝自管中閔臉書）

不少網友直呼，「生機盎然，生命總是能為自己找到出處」、「神奇的生命力」、「生活之中，總是會在不曾在意的地方發現驚喜」、「那個小花好可愛」、「野趣，自然造型」、「真的很美」；留言中也有內行人一眼認出牽牛花品種是紅花野牽牛。

據《農業知識入口網》的資料，紅花野牽牛春至夏季為播種適期，容易生長的溫度介於20至30℃，需日照充足排水良好的環境，花的大小約1.5至2公分，種子萌芽生長至10公分時，可於盆中或栽植地設立支架供其攀附，以少量多餐方式施肥。要注意紅花野牽牛具有微量毒性，又以種子毒性較強，幼兒或家畜誤食，會出現四肢無力、頭昏、食慾不振等症狀。