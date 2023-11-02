逆行多時的土星，11月4日起回歸順行， 塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享，過去籠罩了141天的各種壓力，特別是事業上都能逐漸緩減，陷入困境者也將遠離負能量、衰運、壓力得到解脫。尤其5星座在土星順行後，可望好運大翻轉，來看看有誰上榜。

以下星座運勢請同時參考太陽丶上升

▌第5名：摩羯座

土星開始順行在你的第三宮，這個宮位代表了與溝通、學習和思考相關的領域，這意味著你即將迎來一段時間，可以提升自己的智慧、邏輯思維和表達能力。無論你是學生還是上班族，這段時間都將為你帶來不錯的考運和學業運勢，你可以專注於提升語言能力、寫作技巧，以及更清晰地表達自己。

▌第4名：天蠍座

土星的順行將會在你的第五宮帶來許多好運，這個宮位代表了愛情、創意和娛樂，因此你會感到更充滿熱情和創新。如果你一直在思考告白或想要加深與某人的關係，那麼這個時期將是理想的時機，不要錯過這個讓人浪漫情愫昇華的機會。

▌第3名：處女座

土星在第七宮的順行代表在伴侶、夥伴和關係領域你將經歷更多的忠誠、承諾和責任感，這是一個改善你與另一半或合作關係的好時機，並建立更穩固、長期的約定和契約。如果你目前有一段穩定的感情關係，現在可能是考慮求婚或進一步承諾的好時機，土星的順行將加強你與另一半之間的信任和承諾，使你們的關係更加牢固。

▌第2名：水瓶座

土星在第二宮的順行代表了在財富、資源和價值觀領域你將經歷更多的收入、節儉和安全感，這是一個增強你的財務管理能力、進行投資規劃和累積財富的好時機，同時鞏固你的自我價值和信念。如果你一直有儲蓄和投資的計劃，現在是實施這些計劃的理想時機，土星的順行將為你帶來更多的財務機會。

▌第1名：雙魚座

土星在本命宮的順行，對你而言是一個非常有利的星象，因為它將帶來更多的自信、自律和自主。在這段時間內，你將有機會找到自己真正的人生方向，堅定地追求你的夢想和理想。此外，你還將有更多的機會展現自己的才華和創造力，同時獲得他人的認可和尊重。