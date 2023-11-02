台中市正式清潔隊員實際人數跟臨時清潔隊員實際人數比約7比3，台中市議員謝家宜指出，台中清潔臨時人員比例是六都最高，甚至還有年資高達10年的臨時隊員，要求市府增加正式人員編制。環保局長陳宏益表示，會努力爭取增加編制預算。

謝家宜表示，台中的人口持續增加，連帶也增加清潔隊員的需求，但台中市清潔隊正式隊員的編制遲未未增加，卻一直以臨時隊員來補充正式隊員員額的不足，「同工不同酬」的問題一直未獲解決。也有表現優秀、工作認真的臨時隊員多年來等不到轉正職的機會而離職，不能留任優秀同仁為市民服務是相當可惜。

議員蕭隆澤表示，環保局清潔隊臨時人員，轉正式人員一等就是5年以上，讓很多臨時隊員心理不平衡，同工不同酬被剝削應有的權益，請市府正視。

謝家宜表示，六都中的台北市、新北市、桃園市已全面將臨時清潔隊員轉為正職，台中市環保局卻一直在研議中而未有進展，要求環保局盡速提出臨時清潔隊員轉正、增加正式清潔隊員員額的計畫。

環保局長陳宏益表示，目前臨時人員轉任為正式隊員採公開公平機制，以年資為重，取消第2次內部體能測驗，採用第1次的成績，讓資深的臨時人員優先遞補成為隊員。另外，臨時人員的工作性質若較辛苦，也會有加分機制，快的話4至5年即可升為隊員，會繼續努力爭取增加編制預算。

議員陳淑華指出，台中清潔隊隊員長期嚴重不足，每一位清潔隊員就要服務超過800位市民，有的區隊難以負荷台中市清潔工作量。要求市府逐年編列預算，建立公開透明的轉正機制，要有明確的計畫以及期程，讓臨時人員轉正，提振工作士氣。

陳宏益說，環保局會再提計畫，降低臨時人員的比例及提高正式人員比例。但因涉及人事費用，一個人一年差額約20萬，且為經常性、每年皆要支出的預算，需要穩健的財源來支應。他會盡力爭取籌措相關經費。