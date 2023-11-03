苗栗1名鄭姓男子，因就讀高中的女兒與劉姓男友在一起好幾天沒回家，因而發生爭執衝突。（翻攝黑色豪門企業）

苗栗1名鄭姓男子，因就讀高中的女兒與劉姓男友在一起好幾天沒回家，因而發生爭執衝突，鄭男出手毆傷劉男，鄭女見狀竟打電話給劉父親，劉父因此撂來親友共6人支援，到場時見兒子受傷，雙方即大打出手，警方獲報到場，將嫌疑人當場逮捕，帶返分局釐清案情。

警方表示，昨（2）日晚間21時許接獲報案稱竹南鎮環市路附近發生多人肢體衝突事件，立即啟動快打，以優勢警力維持秩序，控制現場。

警方調查，鄭女與劉男就讀同一所高中，鄭女好幾天沒回家，昨晚鄭父騎機車在路上看見女兒，就叫女兒打電話叫男友過來，見面後鄭父用安全帽將劉男打傷，鄭女見狀竟打電話給男友的父親說「你兒子被我爸爸打傷」劉父於是找來6人到現場，見兒子受傷立即爆發肢體衝突，警方12名快打警力到場後迅速控制現場，將嫌疑人當場逮捕，帶返分局釐清案情。

雙方互相提傷害告訴，全案詢後依聚眾鬥毆、傷害等罪，將雙方嫌疑人鄭男、劉男等8人移送臺灣苗栗地方檢察署偵辦。

竹南分局呼籲大眾，對於糾紛之處理方式，應以理性之態度及尋求正常管道處理，以免觸法，本分局將持續秉持維護社會安寧之態度，加強查緝及防制不法事件，守護人民生命財產安全。