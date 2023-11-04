闖進WTT法蘭克福冠軍系列賽男單4強的台灣「男單一哥」林昀儒，4日交手世界排名第2的中國大陸好手王楚欽，以11比7、11比13、6比11、11比7、11比7及11比2，總局數4比2打敗對手，林昀儒以逆轉姿態拿下前進決賽的門票。

林昀儒男單32強起陸續擊敗德國地主好手杜達（Benedikt Duda）、法蘭西斯卡（Patrick Franziska），8強交手同樣被譽為天才少年「日本怪物」張本智和，最終小林以局數3比1拿下4強門票，也是雙方之間在WTT賽事的首勝（小林1勝2敗）。

4強面對交手紀錄（3勝5敗）同樣位居下風的王楚欽，首局林昀儒先發球，靠著王楚欽擊球過長不斷出界，迅速取得6比1，儘管一度遭王楚欽追成8比6，依然穩住陣腳，以11比7率先開張。

次局前段林昀儒小幅落後，但持續緊追比分，5比5扳平比數，還在8比10時連續化解兩個局點，自己更是曾取得一個局點，但王楚欽靠著幸運擦邊球，以13比11拿下次局追平。

第3局開始雙方互有來往，但6比6時林昀儒疑似一顆擦邊球沒有被記分，王楚欽連續拿下4分，最終11比6收下第3局，局數2比1反超。4局王楚欽率先取得比數2比0，林昀儒及時回穩倒取得6比3，王楚欽連追2分後，林昀儒選擇用掉暫停，隨後打出5比1攻勢，以11比7拿下，雙方形成局數2比2平手。

第5局林昀儒將氣勢延續，連拿5分開局，跨局打出12比4攻勢，即便林昀儒9比2時連丟5分，調整節奏後強勢以11比7拿下關鍵第5局，率先取得聽牌。第6局林昀儒維持極佳狀態，開局打出3比0，王楚欽趕緊叫出暫停，不過抵擋不住林昀儒火熱的手感，取得9比0優勢，最終11比2終結比賽。